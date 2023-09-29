HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
29.09.2023 16:39
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Açıklamalar
FIF - Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198244
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1024
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.633,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,87
|Açılış
|: 1.633,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.633,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4108
|27,4165
|% 0,37
|
|Euro
|29,0288
|29,0467
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3491
|33,5163
|% 0,09
|
|Frank
|29,8541
|30,0339
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2865
|7,3230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-10,16
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.895
|11.046
|-42,00
|
|Yarım
|5.464
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.724
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,75
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284