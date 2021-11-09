***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 17:44
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976320
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0558
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05570,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,44
|Açılış
|: 570,06
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|6,18
|28.114.909
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,20
|244.288.318
|% 8,17
|
|GSDDE
|4,24
|43.486.760
|% 7,07
|
|PETKM
|7,29
|5.307.703.435
|% 6,89
|
|KRGYO
|6,12
|108.436.861
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.366.262
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.366.811
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.593.807
|% -9,90
|
|INVEO
|28,50
|18.609.349
|% -9,81
|
|PETKM
|7,29
|5.307.703.435
|% 6,89
|
|GARAN
|10,58
|3.330.288.284
|% -1,86
|
|THYAO
|18,19
|2.896.122.743
|% 0,78
|
|SISE
|9,32
|2.004.941.604
|% 3,90
|
|SASA
|32,16
|1.453.098.031
|% 5,44
|
|PETKM
|7,29
|5.307.703.435
|% 6,89
|
|YKBNK
|3,09
|1.394.417.583
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|558.585.458
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.330.288.284
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|626.532.329
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7238
|9,7260
|% 0,50
|
|Euro
|11,2733
|11,2782
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,1222
|13,1880
|% 0,24
|
|Frank
|10,5977
|10,6615
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5832
|2,5961
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,91
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
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17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
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17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem