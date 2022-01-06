***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 13:22
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989290
BIST
14:392.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:3913,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0347
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:3915,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1051
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:39790,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,03
|Açılış
|: 790,50
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:38
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.751.399
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,80
|8.395.472
|% 8,68
|
|KIMMR
|3,52
|123.937.215
|% 8,64
|
|IHAAS
|10,47
|7.372.253
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.129.835
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,16
|60.076.480
|% -8,44
|
|MARKA
|3,98
|2.561.383
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,32
|2.651.692.554
|% 5,94
|
|EREGL
|30,56
|1.589.313.884
|% -0,97
|
|GARAN
|11,48
|1.540.441.326
|% 0,26
|
|SISE
|14,62
|1.051.116.388
|% 1,46
|
|ASELS
|23,56
|985.822.914
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,51
|856.784.192
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|1.540.441.326
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,28
|304.855.899
|% -0,44
|
|THYAO
|25,32
|2.651.692.554
|% 5,94
|
|PETKM
|9,17
|941.777.449
|% 3,73
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6942
|13,7268
|% 0,43
|
|Euro
|15,5105
|15,5633
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,4583
|18,5509
|% 0,05
|
|Frank
|14,8422
|14,9316
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6356
|3,6538
|% 0,29
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-12,26
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|8,00
|
|Tam
|5.239
|5.375
|4,18
|
|Yarım
|2.532
|2.600
|2,02
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|-0,20
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,09
|
Seans Raporu
14:38
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