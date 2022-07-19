***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2022 13:27
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046331
BIST
13:372.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 40,46
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.492
En Düşük
2.448
13:3717,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1516
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5840
En Düşük
17,4264
13:3718,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3111
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:37969,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,47
|Açılış
|: 969,02
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,37
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KLRHO
|12,55
|13.576.159
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.819.821
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.194.643
|% 9,96
|
|GESAN
|51,90
|218.152.680
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,39
|25.257.836
|% -4,77
|
|PENTA
|409,00
|26.713.450
|% -3,99
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|HEDEF
|6,74
|4.276.843
|% -3,58
|
|DERHL
|8,57
|29.392.279
|% -3,27
|
|THYAO
|50,65
|2.447.596.446
|% 1,34
|
|EKGYO
|3,14
|905.026.891
|% 5,72
|
|SISE
|20,82
|861.980.624
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,50
|687.092.744
|% 2,51
|
|EREGL
|27,70
|555.895.051
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,14
|905.026.891
|% 5,72
|
|ODAS
|3,55
|551.472.384
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,50
|687.092.744
|% 2,51
|
|TSKB
|2,18
|135.485.449
|% 1,87
|
|THYAO
|50,65
|2.447.596.446
|% 1,34
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5736
|17,5807
|% 0,85
|
|Euro
|18,0119
|18,0272
|% 1,77
|
|Sterlin
|21,0621
|21,1677
|% 1,23
|
|Frank
|18,0743
|18,1832
|% 1,58
|
|Riyal
|4,6679
|4,6913
|% 0,67
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.549
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|