***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:49
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076127
BIST
11:474.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 25,76
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
11:4718,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
11:4718,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0909
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
11:47989,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,56
|Açılış
|: 989,78
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,10
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler11:45
|VAKKO
|37,26
|12.648.131
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|130.968.709
|% 9,92
|
|AKCNS
|53,20
|31.027.370
|% 9,92
|
|NTGAZ
|35,80
|142.942.807
|% 9,75
|
|KRONT
|80,75
|31.810.611
|% 9,12
|
|MARTI
|5,57
|19.787.824
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|HEDEF
|13,68
|52.633.666
|% -7,38
|
|ERBOS
|160,30
|147.449.124
|% -7,34
|
|LIDER
|45,08
|23.052.139
|% -6,59
|
|SASA
|127,70
|1.773.020.784
|% -2,89
|
|THYAO
|101,70
|1.769.365.584
|% -0,68
|
|ASELS
|33,38
|1.145.372.475
|% 0,12
|
|PETKM
|13,94
|886.563.840
|% 2,42
|
|TUPRS
|396,30
|874.482.687
|% 1,62
|
|EKGYO
|4,56
|624.118.044
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,01
|89.916.397
|% 2,02
|
|IHLAS
|0,86
|68.016.476
|% 6,17
|
|ODAS
|8,20
|633.429.029
|% 4,59
|
|TSKB
|3,07
|235.326.357
|% 3,37
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6155
|18,6179
|% 0,17
|
|Euro
|18,4407
|18,4534
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,3754
|21,4826
|% 0,42
|
|Frank
|18,5862
|18,6982
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,14
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|5,13
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.656
|6.710
|15,00
|
|Yarım
|3.243
|3.281
|8,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|0,49
|