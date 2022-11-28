***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:00
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082459
BIST
12:574.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,50
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.928
En Düşük
4.854
12:5718,6321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
12:5719,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4882
En Düşük
19,2550
12:571.054,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.054,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler12:55
|SUNTK
|56,10
|362.974.699
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|107.613.151
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.003.956
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|396.168.976
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|25.933.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|86,65
|18.341.972
|% -8,93
|
|OZRDN
|16,57
|33.413.529
|% -8,40
|
|PNLSN
|38,58
|148.537.833
|% -7,66
|
|MZHLD
|15,77
|36.427.098
|% -7,13
|
|BRLSM
|13,26
|184.970.098
|% -6,29
|
|THYAO
|116,70
|5.921.789.659
|% 2,55
|
|PETKM
|18,18
|3.304.551.567
|% 4,78
|
|EREGL
|42,30
|2.351.667.957
|% 1,00
|
|ASELS
|48,80
|2.350.821.873
|% 1,24
|
|KRDMD
|14,83
|2.121.813.257
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,77
|842.324.892
|% 4,53
|
|EKGYO
|6,84
|1.375.788.958
|% -1,01
|
|PETKM
|18,18
|3.304.551.567
|% 4,78
|
|TSKB
|4,08
|651.837.254
|% 4,62
|
|ISCTR
|10,46
|1.652.772.791
|% 2,05
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6282
|18,6341
|% 0,00
|
|Euro
|19,4685
|19,4743
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4545
|22,5671
|% -0,09
|
|Frank
|19,6917
|19,8103
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,00
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,22
|
|Cumhuriyet
|7.029
|7.135
|20,00
|
|Tam
|7.056
|7.115
|6,00
|
|Yarım
|3.422
|3.478
|3,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.739
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|-2,63
|