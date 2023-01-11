***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:32
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099904
BIST
10:384.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -65,66
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.918
10:3818,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:3820,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:381.136,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.136,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:38
|SDTTR
|56,65
|3.198.119
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|886.909
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,70
|30.644.824
|% 7,69
|
|DOGUB
|11,14
|9.858.519
|% 5,19
|
|POLTK
|1.737,60
|17.883.173
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|96.446.413
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|10.310.681
|% -9,98
|
|FLAP
|12,18
|37.581.054
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|THYAO
|130,90
|2.193.044.281
|% -0,23
|
|EREGL
|37,86
|1.109.481.687
|% 0,00
|
|ASELS
|57,15
|1.070.314.800
|% -1,72
|
|TUPRS
|475,20
|874.040.044
|% -0,02
|
|KRDMD
|18,09
|823.876.784
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,45
|783.055.677
|% -0,59
|
|KATMR
|2,15
|152.324.123
|% -7,33
|
|YKBNK
|9,49
|506.845.345
|% -0,42
|
|KRDMD
|18,09
|823.876.784
|% -0,28
|
|AKBNK
|16,88
|719.128.654
|% -0,88
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7775
|18,7854
|% 0,06
|
|Euro
|20,1852
|20,1994
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7806
|22,8948
|% 0,16
|
|Frank
|20,3073
|20,4296
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,63
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.686
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,52
|79,52
|-0,58
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, ALARK, ARCLK
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SASA, PGSUS
-
10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 79 kaybederek (% -0.83 ) 4, 382
-
10:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ONCSM, BALAT
-
10:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, CEOEM, FLAP, GOZDE, VKING