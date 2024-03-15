***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2024 17:46
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve genel kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259277
BIST