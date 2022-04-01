***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİdeacore Yazılım A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000Beher Payın Alış Fiyatı0,921Toplam Tutar921.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,12Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİdeacore Yazılım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiDolaylı iştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynakDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniÖzkaynak yöntemi ile satın alındığı içinDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalar31.03.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz üzere İdeacore Yazılım A.Ş'nin 1.000.000.adet payı921.000-TL karşılığında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş'den satın alınmıştır. Devir işlemleri Borsa dışında gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014887BIST