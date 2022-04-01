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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

01.04.2022 10:54
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İdeacore Yazılım A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
0,921
Toplam Tutar
921.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,12
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İdeacore Yazılım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Dolaylı iştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Özkaynak yöntemi ile satın alındığı için
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

31.03.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz üzere İdeacore Yazılım A.Ş'nin 1.000.000.
adet payı
 921.000-TL karşılığında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş'den satın alınmıştır. Devir işlemleri Borsa dışında gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014887


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YKSLN 7,60 73.200.846 % 5,26  
DURDO 16,29 4.195.607 % 5,16  
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Riyal 3,9021 3,9217 % 0,10  
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Altın Ons 1.930 1.931 -6,86  
Altın Gr. 912 912 -1,29  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,64 24,68 -0,13  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 -0,02  
B. Petrol 104 104 -1,09  
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