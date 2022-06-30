***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









irmek üzere bağlı ortaklığımız İdeacore Yazılım A.Ş' deki tüm paylarımızın satışına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040294BIST