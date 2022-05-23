***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.05.2022 15:08
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.04.2022
Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi
8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
11 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17 Mayıs 2022 günü saat 10:00'da Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Toplantı başkanlığı ve divan heyeti teşekkülü
2-Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2-2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı.
2-2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.
3-Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ayrı ayrı ibra edildi.
6-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.
7-Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.
8-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
9-Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 2.000.000 TL olarak belirlendi.
10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HEDEF Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031746
BIST