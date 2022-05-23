***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması7 - Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Duyurusu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17 Mayıs 2022 günü saat 10:00'da Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Toplantı başkanlığı ve divan heyeti teşekkülü2-Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi2-2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı.2-2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.3-Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ayrı ayrı ibra edildi.6-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.7-Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.8-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.9-Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 2.000.000 TL olarak belirlendi.10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HEDEF Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031746BIST