***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2022 15:32
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057771
BIST
15:383.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 49,45
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:3818,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
15:3818,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:381.009,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.009,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BFREN
|1.306,80
|14.627.862
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.599.057
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.193.757
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,40
|19.789.931
|% -5,18
|
|THYAO
|67,35
|3.647.383.513
|% -0,59
|
|YKBNK
|6,11
|3.532.445.111
|% 5,53
|
|AKBNK
|11,31
|3.422.333.659
|% 5,11
|
|ASELS
|26,14
|2.475.995.606
|% 1,32
|
|SISE
|25,60
|2.408.418.634
|% 0,87
|
|YKBNK
|6,11
|3.532.445.111
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,95
|2.053.500.817
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,31
|3.422.333.659
|% 5,11
|
|ALBRK
|2,23
|493.167.617
|% 6,70
|
|ISCTR
|8,17
|1.723.149.838
|% 9,52
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1206
|18,1364
|% 0,39
|
|Euro
|17,9998
|18,0066
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2392
|21,3457
|% 0,32
|
|Frank
|18,6287
|18,7409
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8107
|4,8349
|% 0,41
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-5,19
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-10,00
|
|Tam
|6.797
|6.847
|-35,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.673
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|0,71
|
Seans Raporu
15:36
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