***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.05.2023 14:04
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151289
BIST
14:064.671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -124,24
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0619,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1113
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0621,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2140
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:061.272,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.272,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:06
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|PCILT
|18,86
|4.360.383
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.016.375
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.280.893
|% -9,98
|
|YKBNK
|10,47
|137.689.358
|% -9,97
|
|GARAN
|29,80
|1.951.717.508
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.085.275
|% -9,97
|
|THYAO
|134,80
|4.526.472.009
|% 1,66
|
|EREGL
|31,36
|2.124.371.896
|% 1,82
|
|GARAN
|29,80
|1.951.717.508
|% -9,97
|
|ASELS
|43,52
|1.641.000.880
|% 5,48
|
|SAHOL
|38,92
|1.612.135.703
|% -8,03
|
|EKGYO
|6,31
|1.374.678.462
|% 9,74
|
|KRDMD
|16,23
|1.426.809.234
|% 5,73
|
|KOZAL
|18,05
|1.456.109.060
|% 6,93
|
|DOHOL
|7,99
|650.665.319
|% -9,72
|
|EREGL
|31,36
|2.124.371.896
|% 1,82
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6550
|19,6753
|% 0,57
|
|Euro
|21,3881
|21,4545
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,5056
|24,6285
|% 0,95
|
|Frank
|21,8423
|21,9739
|% 0,63
|
|Riyal
|5,2247
|5,2509
|% 0,45
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,19
|
|Cumhuriyet
|9.313
|9.454
|-649,00
|
|Tam
|9.240
|9.516
|-513,62
|
|Yarım
|4.568
|4.664
|-200,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|0,08
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,17
|