***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2023 18:14
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 10.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 0 0
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu, şirketin devam eden ve planlanan yatırımlarının finansmanı için 2022 yılında elde edilen karın şirket bünyesinde bırakılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin genel kurula teklif verilmesine oy briliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizin 2022 yılı kar dağıtım tablosu ekte pdf olarak verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122833
BIST