***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.08.2022 16:46
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10937 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058588
BIST
17:153.185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 48,27
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:1518,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:1518,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1272
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:151.024,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.024,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PRZMA
|4,29
|7.373.130
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|208.051.955
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.197.302.779
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.821.964
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.178.407
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.060.116
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.834.239
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|76.035.349
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,74
|6.693.225.619
|% 6,34
|
|ISCTR
|8,08
|6.209.675.789
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,15
|5.958.860.044
|% 8,99
|
|GARAN
|26,34
|4.937.365.181
|% 2,25
|
|THYAO
|70,90
|4.775.695.618
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,04
|3.736.735.759
|% 5,21
|
|YKBNK
|7,15
|5.958.860.044
|% 8,99
|
|ISCTR
|8,08
|6.209.675.789
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,74
|6.693.225.619
|% 6,34
|
|ZOREN
|3,06
|958.612.358
|% 6,99
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1788
|18,1839
|% 0,11
|
|Euro
|18,2503
|18,2628
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,5291
|21,6371
|% 0,43
|
|Frank
|18,8748
|18,9885
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8245
|4,8487
|% 0,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.831
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.329
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,32
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30DOGUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 922, 974 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TCELL, KOZAA
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 71 artarak (% 1.60 ) 2, 832
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, PRZMA, BRMEN, DOGUB, PETKM, HKTM, HALKB, DYOBY, COSMO
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, SILVR, DMSAS, KLNMA, MTRKS, PAMEL