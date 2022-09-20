***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktıurYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin büyüme hedefleri ve finans sektöründeki yatırım politikaları çerçevesinde Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunmak için kurulan şirketlerden biri olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından faaliyet izni verilen Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Vepara") 32.450.000,00 TL ödenmiş sermayesinin %35'ine tekabül eden 11.357.500 adet payın 18.500.000,00 TL bedel ile devir alınmasına dair pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.İştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB nezdinde izin başvurusunun yapılmasına, konu süreçlerin takibi ve gerekli evrakların düzenlenmesi için Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP ve Sibel GÖKALP'in münferiden yetkilendirilmesine,Pay devirlerine ilişkin işlemlerin TCMB iştirak izni (pay devir izni) yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.Açıklanması ertelenen yatırım süreci:· 18.08.2022 tarihli kararımız ile imzalanan girişim sermayesi yatırım sözleşmesi (pay devir sözleşmesi) ve pay sahipleri sözleşmesi ile başlatılmıştır. İştirakin gerçekleşmesi için geciktirici şartların mevcudiyeti, iştirak işleminin kesinleşmemesi nedeniyle kamuya açıklama koşulları gerçekleşmediği değerlendirilerek iştirak ön şartlarından biri olan Vepara'nın faaliyet izni alması ve iştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB'ne başvuru yapılmasına kadar açıklama ertelenmiştir.· Vepara'ya TCMB tarafından yapılan değerlendirme neticesinde elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildiğine ilişkin karar 21.08.2022 tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir.· 20.09.2022 tarihli kararımız ile Vepara için, pay sahibi Nedim VURAL ile Vepara'nın 32.450.000,00 TL ödenmiş sermayesinin %35'ine tekabül eden 11.357.500 adet payın 18.500.000,00 TL bedel ile devir alınmasına dair girişim sermayesi yatırım sözleşmesi (pay devir sözleşmesi) ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanması, sözleşmeler gereğince ödemelerin avans olarak yapılması, iştirak ön şartlarından biri olan Vepara'nın faaliyet izni almasının gerçekleşmesi ve iştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB'ne başvuru yapılması için gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve neticede ertelenen açıklamanın gerçekleşmesi için gerekli şartların oluştuğu gözetilerek iştirake dair açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.· Konu başvurunun yapılmasına müteakip TCMB tarafından yapılan değerlendirme neticesinde pay devri ve diğer gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.· İştirak işleminin kapanışı, TCMB ve tabi olunması halinde Rekabet Kurumu tarafından pay devrine izin verilmesine müteakip gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064153BIST