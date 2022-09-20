Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 09:43
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktıur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin büyüme hedefleri ve finans sektöründeki yatırım politikaları çerçevesinde Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunmak için kurulan şirketlerden biri olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından faaliyet izni verilen Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Vepara") 32.450.000,00 TL ödenmiş sermayesinin %35'ine tekabül eden 11.357.500 adet payın 18.500.000,00 TL bedel ile devir alınmasına dair pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.
İştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB nezdinde izin başvurusunun yapılmasına, konu süreçlerin takibi ve gerekli evrakların düzenlenmesi için Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP ve Sibel GÖKALP'in münferiden yetkilendirilmesine,
Pay devirlerine ilişkin işlemlerin TCMB iştirak izni (pay devir izni) yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Açıklanması ertelenen yatırım süreci:
·         18.08.2022 tarihli kararımız ile imzalanan girişim sermayesi yatırım sözleşmesi (pay devir sözleşmesi) ve pay sahipleri sözleşmesi ile başlatılmıştır. İştirakin gerçekleşmesi için geciktirici şartların mevcudiyeti, iştirak işleminin kesinleşmemesi nedeniyle kamuya açıklama koşulları gerçekleşmediği değerlendirilerek iştirak ön şartlarından biri olan Vepara'nın faaliyet izni alması ve iştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB'ne başvuru yapılmasına kadar açıklama ertelenmiştir.
·         Vepara'ya TCMB tarafından yapılan değerlendirme neticesinde elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildiğine ilişkin karar 21.08.2022 tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir.
·         20.09.2022 tarihli kararımız ile Vepara için, pay sahibi Nedim VURAL ile Vepara'nın 32.450.000,00 TL ödenmiş sermayesinin %35'ine tekabül eden 11.357.500 adet payın 18.500.000,00 TL bedel ile devir alınmasına dair girişim sermayesi yatırım sözleşmesi (pay devir sözleşmesi) ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanması, sözleşmeler gereğince ödemelerin avans olarak yapılması, iştirak ön şartlarından biri olan Vepara'nın faaliyet izni almasının gerçekleşmesi ve iştirak işlemine izin (pay devir izni) için TCMB'ne başvuru yapılması için gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve neticede ertelenen açıklamanın gerçekleşmesi için gerekli şartların oluştuğu gözetilerek iştirake dair açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.
·         Konu başvurunun yapılmasına müteakip TCMB tarafından yapılan değerlendirme neticesinde pay devri ve diğer gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
·         İştirak işleminin kapanışı, TCMB ve tabi olunması halinde Rekabet Kurumu tarafından pay devrine izin verilmesine müteakip gerçekleştirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064153


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:103.291
Değişim :  0,42% |  13,64
Açılış :  3.269  
Önceki Kapanış :  3.278  
En Yüksek
3.293 En Düşük
3.260
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 40,30 8.924.576 % 7,64  
ULUFA 7,01 6.120.332 % 7,19  
ZOREN 3,84 86.663.910 % 6,67  
ULUUN 22,90 23.254.908 % 5,63  
CRDFA 3,25 5.904.576 % 5,52  
daha fazla
10:08 Alış Satış %  
Dolar 18,3014 18,3252 % 0,03  
Euro 18,1638 18,1810 % -0,40  
Sterlin 20,7038 20,8076 % -0,34  
Frank 18,8922 19,0060 % -0,08  
Riyal 4,8557 4,8801 % 0,07  
daha fazla
10:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 8,08  
Altın Gr. 984 984 3,77  
Cumhuriyet 6.645 6.745 3,00  
Tam 6.693 6.799 24,00  
Yarım 3.261 3.311 12,00  
Çeyrek 1.635 1.657 6,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,46 0,17  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 0,07  
B. Petrol 92,70 92,70 2,08  
Seans Raporu 10:08
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru