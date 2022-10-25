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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 18:14
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022, 17.06.2022, 09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       02.06.2022, 17.06.2022, 09.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız ile şirketimizin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin, Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ("Satıcılar") ile pay devir sözleşmesi imzaladığı, pay devrine Sigortacılık ve Özel Emeklik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği, pay devir sözleşmesi gereğince Kapanış hazırlıklarına başlanıldığı kamuoyuna açıklanmıştı.
Satıcılar'ı 27.09.2022 ve 10.10.2022 tarihli Kapanış'a davetlerimiz ve yapılan görüşmeler neticesinde Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Satıcılar'ın sözleşme çerçevesinde Kapanış gerçekleştirmek istemedikleri, Kapanışı erteleme yönünde ve Sözleşme şartları dışında Kapanış teklifleri sunduğu görülmüştür.
Muhtelif görüşmeler gerçekleştirmemize ve 25.10.2022 tarihine dek beklememize rağmen, Kapanış'da herhangi bir gelişme yaşanmamış ve Kapanış'ın gerçekleştirilmeyeceği ve muhatapların Sözleşme'yi ifa görüşünde olmadığı anlaşılmış olup Koru Sigorta A.Ş.'nin hisselerinin 12.478.293.154 adedine ve Koru Sigorta Anonim Şirketi sermayesinin %99,83'üne ilişkin olarak akdedilen 02.06.2022 tarihli Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi'nin haklı nedenle feshine karar verilmiş bugün Sözleşme'nin feshine dair ihtarname gönderilmiştir.
Şirketimizin finans sektöründeki büyüme stratejisi ve sigorta sektörüne dahil olma yönündeki isteği ve çalışmaları devam etmekte olup, yatırım fırsatları şirketimizce araştırılmaktadır.
 
Saygılarımızla
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074137


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