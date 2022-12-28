***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Yatırım Bankası A.Ş. kuruluşu 23.06.2022 tarihinde İstanbul ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiş ve kuruluşa müteakip faaliyet izni alınmasına yönelik çalışmalara başlanmıştı.Şirketimizin %20 oranında pay sahibi olduğu 500 Milyon TL sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, BDDK'ya faaliyet izni için bugün başvuru yapılmıştır.Sürece ilişkin önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090848BIST