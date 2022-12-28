***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 18:12
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Yatırım Bankası A.Ş. kuruluşu 23.06.2022 tarihinde İstanbul ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiş ve kuruluşa müteakip faaliyet izni alınmasına yönelik çalışmalara başlanmıştı.
Şirketimizin %20 oranında pay sahibi olduğu 500 Milyon TL sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, BDDK'ya faaliyet izni için bugün başvuru yapılmıştır.
Sürece ilişkin önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090848
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.086,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7098
|18,7143
|% 0,23
|
|Euro
|19,8782
|19,9040
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% 0,32
|
|Frank
|20,0948
|20,2158
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,26
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.331
|7.395
|-4,00
|
|Yarım
|3.550
|3.621
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO