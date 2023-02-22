***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 17:39
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2023 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
"Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, kısmi yetkili aracı kurum olarak belirli sermaye piyasası araçlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen Colendi Menkul Değerler A.Ş.'ne yatırım yapılması için temel mutabakatı ve taraflar arasında müzakere ilkelerini teşkil etmek üzere Mutabakat Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
Mutabakat Sözleşmesi kapsamında, Colendi Menkul Değerler pay sahipleri ile Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi üzerinde mutabık kalınması hedeflenmekte olup, konu sözleşmelerin imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve tabi olunan diğer kurum izinleri alınarak işlemin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116050
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0273
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8680
|18,8752
|% 0,05
|
|Euro
|20,0316
|20,0438
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,7127
|22,8266
|% -0,25
|
|Frank
|20,2173
|20,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
|
|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|-2,37
|