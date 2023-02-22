***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.02.2023 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında"Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, kısmi yetkili aracı kurum olarak belirli sermaye piyasası araçlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen Colendi Menkul Değerler A.Ş.'ne yatırım yapılması için temel mutabakatı ve taraflar arasında müzakere ilkelerini teşkil etmek üzere Mutabakat Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.Mutabakat Sözleşmesi kapsamında, Colendi Menkul Değerler pay sahipleri ile Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi üzerinde mutabık kalınması hedeflenmekte olup, konu sözleşmelerin imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve tabi olunan diğer kurum izinleri alınarak işlemin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116050BIST