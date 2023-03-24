***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. bugün akdedilen olağan genel kurul toplantısında, 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan 99.925.324,33 TL kısmının kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir.Hedef Holding olarak Hedef Portföy'de sahip olduğumuz %89,50 sermaye payına isabet eden 89.433.165,27 TL nakit kar payı tahsil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127718BIST