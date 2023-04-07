***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan, brüt 228.000.000 TL ‘nin kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.Şirketimizce İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de sahip olunan sermaye payına tekabül eden 68.399.997,82 TL nakit kar payı tahsil edilecektir.Nakit kar dağıtımı, Genel Kurul'da alınan karar gereğince iştirakimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dağıtım tarihinde tahsil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133964BIST