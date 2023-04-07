***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 18:07
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan, brüt 228.000.000 TL ‘nin kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizce İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de sahip olunan sermaye payına tekabül eden 68.399.997,82 TL nakit kar payı tahsil edilecektir.
Nakit kar dağıtımı, Genel Kurul'da alınan karar gereğince iştirakimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dağıtım tarihinde tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133964
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 19,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 21,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.242,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.242,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2251
|19,2759
|% 0,13
|
|Euro
|20,9698
|21,0519
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,8159
|23,9353
|% -0,21
|
|Frank
|21,1709
|21,2984
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1135
|5,1392
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.518
|8.604
|41,00
|
|Yarım
|4.160
|4.210
|20,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|