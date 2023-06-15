***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hedef Portföy Yönetimi A.Ş 12.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 100.000.000 TL'ne arttırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu izin başvurusunu onaylamıştır. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yeni sermayenin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili edilmesi için başvuru süreçlerini devam ettirmektedir. Şirketimizin bağlı ortaklığındaki iştirak oranında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Yeni sermayenin tescili ile (B) grubu 89.500.000 TL payımız olacak ve iştirak oranımız %89,5 sabit kalacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158895BIST