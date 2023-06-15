***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 11:32
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Hedef Portföy Yönetimi A.Ş 12.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 100.000.000 TL'ne arttırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu izin başvurusunu onaylamıştır. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yeni sermayenin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili edilmesi için başvuru süreçlerini devam ettirmektedir. Şirketimizin bağlı ortaklığındaki iştirak oranında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Yeni sermayenin tescili ile (B) grubu 89.500.000 TL payımız olacak ve iştirak oranımız %89,5 sabit kalacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158895
BIST
12:505.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 46,47
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5023,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1028
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5025,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2091
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7093
En Düşük
25,3574
12:501.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:50
|OSTIM
|3,85
|67.165.959
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|17.659.276
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.501.731
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.146.168
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.043.891
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.052.062
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|DGATE
|18,35
|24.967.471
|% -4,92
|
|INFO
|8,19
|19.520.634
|% -4,77
|
|THYAO
|183,30
|3.981.442.672
|% 0,22
|
|SASA
|54,95
|1.467.176.699
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|ZOREN
|3,08
|399.788.975
|% 7,32
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,16
|391.307.326
|% 0,85
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6681
|23,6733
|% 0,44
|
|Euro
|25,6821
|25,7093
|% 0,82
|
|Sterlin
|29,8690
|30,0188
|% 0,45
|
|Frank
|26,1468
|26,3043
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2931
|6,3246
|% 0,49
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,44
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|1,88
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.703
|9.963
|-92,24
|
|Yarım
|4.752
|4.840
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.420
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,82
|-0,31
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,72
|