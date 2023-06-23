***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023, 22.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.06.2023 tarih ve 45 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında verilen karar çerçevesinde, Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesi için Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır.Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye artırım işlemlerine ve Colendi Menkul'e şirketimizce iştirak edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162045BIST