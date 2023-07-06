Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2023 17:41
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 06.07.2023 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında  
Teknoloji Grup Başkanı (CTO) olarak Serkan Uman'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sn. Serkan Uman, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1999 yılında mezun olmuş, aynı yıl İş Bankasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır. İş Bankasında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında İş Bankası iştiraki Softtech A.Ş'ne  yazılım mimarı olarak atanmış, sırasıyla direktörlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2022 yılında Hedef Holding iştiraki Hedef Yatırım Bankasında genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İleri düzeyde ingilizce bilen Uman evli ve iki çocuk babasıdır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166473


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.141
Değişim :  0,56% |  34,38
Açılış :  6.135  
Önceki Kapanış :  6.107  
En Düşük
6.124 En Yüksek
6.208
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.003,30 135.792.442 % 10,00  
GRNYO 7,81 92.667.332 % 10,00  
RAYSG 33,88 74.320.386 % 10,00  
RODRG 48,40 36.013.531 % 10,00  
POLTK 2.882,00 66.902.048 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0804 26,0865 % 0,07  
Euro 28,3530 28,4409 % 0,58  
Sterlin 33,1142 33,2803 % 0,26  
Frank 29,0042 29,1789 % 0,37  
Riyal 6,9327 6,9675 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 -5,13  
Altın Gr. 1.601 1.601 -4,58  
Cumhuriyet 10.758 10.921 -14,00  
Tam 10.387 10.650 56,00  
Yarım 5.202 5.349 28,00  
Çeyrek 2.609 2.675 14,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,70 -0,43  
Gümüş Gr. 18,99 19,02 -0,38  
B. Petrol 76,27 76,27 -0,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru