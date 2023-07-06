***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 17:41
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2023 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Teknoloji Grup Başkanı (CTO) olarak Serkan Uman'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sn. Serkan Uman, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1999 yılında mezun olmuş, aynı yıl İş Bankasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır. İş Bankasında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında İş Bankası iştiraki Softtech A.Ş'ne yazılım mimarı olarak atanmış, sırasıyla direktörlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2022 yılında Hedef Holding iştiraki Hedef Yatırım Bankasında genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İleri düzeyde ingilizce bilen Uman evli ve iki çocuk babasıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166473
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18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
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|: 6.107
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En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 26,1400
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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En Düşük
25,7997
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|Açılış
|: 28,4000
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|Önceki Kapanış
|: 28,4500
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28,0530
18:051.601,87
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|: -0,24%
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|Açılış
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|: 1.605,72
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1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0804
|26,0865
|% 0,07
|
|Euro
|28,3530
|28,4409
|% 0,58
|
|Sterlin
|33,1142
|33,2803
|% 0,26
|
|Frank
|29,0042
|29,1789
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9327
|6,9675
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-5,13
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.601
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.387
|10.650
|56,00
|
|Yarım
|5.202
|5.349
|28,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.675
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,02
|-0,38
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|-0,38
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Seans Raporu
18:05
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17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
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17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
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17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem