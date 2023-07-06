***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.07.2023 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaTeknoloji Grup Başkanı (CTO) olarak Serkan Uman'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Sn. Serkan Uman, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1999 yılında mezun olmuş, aynı yıl İş Bankasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır. İş Bankasında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında İş Bankası iştiraki Softtech A.Ş'ne yazılım mimarı olarak atanmış, sırasıyla direktörlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2022 yılında Hedef Holding iştiraki Hedef Yatırım Bankasında genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İleri düzeyde ingilizce bilen Uman evli ve iki çocuk babasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166473BIST