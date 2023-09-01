***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.08.2023 tarihli KAP açıklamamızda, Colendi Menkul Değerler A.Ş.'ne 15.000.000.-TL emisyon primi avansı ödemesi yapıldığı bilgisi verilmişti.Colendi Menkul Değerler A.Ş'ne sermaye artırımı yolu ile iştirak etmemize henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmemiş olması sebebiyle "emisyon primi avansı ödemesi"nin "borç ödemesi" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.Borç ödemesi olarak verilen tutarın bankaların ortalama mevduat faizi baz alınarak (yıllık %32) nemalandırılması neticesinde 15.252.493,15 TL olarak hesaplanan tutar bugün itibarıyla Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından iade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190797BIST