***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 14:24
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.08.2023 tarihli KAP açıklamamızda, Colendi Menkul Değerler A.Ş.'ne 15.000.000.-TL emisyon primi avansı ödemesi yapıldığı bilgisi verilmişti.
Colendi Menkul Değerler A.Ş'ne sermaye artırımı yolu ile iştirak etmemize henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmemiş olması sebebiyle "emisyon primi avansı ödemesi"nin "borç ödemesi" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.
Borç ödemesi olarak verilen tutarın bankaların ortalama mevduat faizi baz alınarak (yıllık %32) nemalandırılması neticesinde 15.252.493,15 TL olarak hesaplanan tutar bugün itibarıyla Colendi Menkul Değerler A.Ş. tarafından iade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190797
BIST
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14:417.966
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 47,70
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4126,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0386
|Açılış
|: 26,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7285
En Düşük
26,6058
14:4128,9547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:411.670,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.670,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.604.642.115
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.449.566
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|104.777.040
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,24
|1.530.653.172
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|266.095.277
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|106.567.401
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|KLSER
|109,20
|1.992.466.813
|% -5,94
|
|ASTOR
|142,70
|5.664.192.275
|% -0,90
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|TUPRS
|142,40
|4.312.470.154
|% 0,92
|
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,70
|3.136.299.306
|% 1,28
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|IHLAS
|1,12
|145.706.541
|% 2,75
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|YKBNK
|15,84
|1.833.326.867
|% -0,38
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7767
|33,9461
|% 0,24
|
|Frank
|30,1520
|30,3337
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|6,57
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.997
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.515
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|0,20
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|1,15
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem
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14:55OTTO
Yüzde 5.63 oranında artışla 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 310 adet işlem
-
14:54PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 803 adet işlem
-
14:53OFSYM
Yüzde 9.96 oranında artışla 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 877 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 80, 146.00 milyon TL de