***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 16:33
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023-22.06.2023-23.06.2023-14.07.2023-16.08.2023-01.09.2023-21.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine karar verildiği, Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı ve Colendi Menkul'e şirketimizce iştirak edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu kamuya duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Colendi Menkul'ün ortaklık yapısı değişikliği ve sermaye artırımına ilişkin başvurunun olumlu karşılandığı, şirketimize bugün tebliğ edilen yazı ile bildirilmiştir. Colendi Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artırım işlemleri ve iştirak işlemlerimiz tamamlandığında ayrıca bilgilendirme gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214477
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0152
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
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30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.806,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.806,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4479
|28,4547
|% 0,05
|
|Euro
|30,4814
|30,5050
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,9933
|35,1688
|% -0,01
|
|Frank
|31,5015
|31,6913
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5615
|7,5994
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|906,83
|908,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,63
|1.108,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,78
|84,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,10
|1.973,38
|% 0,66
|