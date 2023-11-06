***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023-22.06.2023-23.06.2023-14.07.2023-16.08.2023-01.09.2023-21.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarColendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine karar verildiği, Yatırım Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı ve Colendi Menkul'e şirketimizce iştirak edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu kamuya duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Colendi Menkul'ün ortaklık yapısı değişikliği ve sermaye artırımına ilişkin başvurunun olumlu karşılandığı, şirketimize bugün tebliğ edilen yazı ile bildirilmiştir. Colendi Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artırım işlemleri ve iştirak işlemlerimiz tamamlandığında ayrıca bilgilendirme gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214477BIST