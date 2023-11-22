***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2023 18:07
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Teknoloji Grup Başkanı (CTO) olarak görev yapan Serkan UMAN 22.11.2023 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.
Sayın Serkan UMAN'a kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219401
BIST
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18:007.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -59,59
|Açılış
|: 8.055
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|Önceki Kapanış
|: 8.047
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7.985
En Yüksek
8.060
18:0028,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0669
|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8444
En Düşük
28,7116
18:0031,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0710
|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,6000
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31,4804
En Düşük
31,2912
18:001.844,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.844,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
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1.858,94
En Düşük
1.843,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AZTEK
|156,20
|303.444.660
|% 10,00
|
|BAGFS
|35,42
|258.059.831
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.948.283
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|694.912.940
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.848.691
|% 9,99
|
|PEGYO
|13,87
|619.641.405
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|107.176.246
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,66
|290.493.632
|% -8,61
|
|MANAS
|9,65
|170.733.396
|% -7,92
|
|EMNIS
|122,00
|2.318.915
|% -7,58
|
|THYAO
|262,00
|9.218.362.046
|% -2,42
|
|TUPRS
|155,60
|6.204.705.502
|% 0,71
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% -0,56
|
|AKBNK
|30,88
|2.657.464.500
|% -0,19
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 2,36
|
|EKGYO
|7,56
|1.736.585.604
|% -0,79
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|650.162.018
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8239
|28,8444
|% 0,23
|
|Euro
|31,3685
|31,3745
|% -0,23
|
|Sterlin
|35,8837
|36,0636
|% -0,23
|
|Frank
|32,4703
|32,6659
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6645
|7,7029
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,60
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|924,88
|926,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,72
|1.055,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,63
|1.990,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
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17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem