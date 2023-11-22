***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Teknoloji Grup Başkanı (CTO) olarak görev yapan Serkan UMAN 22.11.2023 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.Sayın Serkan UMAN'a kariyerinin devamında başarılar dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219401BIST