***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 375.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 25.000.000 3.776.306,467 15,10522 2.473.693,530 9,89477 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 NâmaB Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 275.000.000 41.539.371,143 15,10522 27.210.628,860 9,89477 B Grubu B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 300.000.000 45.315.677,610 15,10522 29.684.322,390 9,89477İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 45.315.677,61Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.05.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarih ve 11 sayılı aldığı karar kapsamında 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının 29.684.322,39.-TL tutarındaki kısmı geçmiş yıl karlarından 45.315.677,61.- TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 300.000.000,00 TL'den 375.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususunda, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 27.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032899BIST