***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2022 12:26
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 375.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 25.000.000 3.776.306,467 15,10522 2.473.693,530 9,89477 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 Nâma
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 275.000.000 41.539.371,143 15,10522 27.210.628,860 9,89477 B Grubu B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 300.000.000 45.315.677,610 15,10522 29.684.322,390 9,89477
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 45.315.677,61
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarih ve 11 sayılı aldığı karar kapsamında 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının 29.684.322,39.-TL tutarındaki kısmı geçmiş yıl karlarından 45.315.677,61.- TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 300.000.000,00 TL'den 375.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususunda, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 27.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032899
BIST