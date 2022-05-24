***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzında yapılan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032150BIST