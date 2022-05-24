***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.05.2022 18:05
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzında yapılan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032150
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1554
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2620
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05966,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 17,34
|Açılış
|: 965,95
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,64
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0779
|16,0799
|% 0,97
|
|Euro
|17,2392
|17,2970
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,0643
|20,1649
|% 0,43
|
|Frank
|16,6645
|16,7649
|% 1,48
|
|Riyal
|4,2679
|4,2893
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|14,71
|
|Altın Gr.
|965
|965
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,05
|