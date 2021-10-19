***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu HOLDİNGŞirketin Süresi SÜRESİZYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNAMIK KEMAL GÖKALP YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971453BIST