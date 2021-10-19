***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2021 17:09
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu HOLDİNG
Şirketin Süresi SÜRESİZ
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NAMIK KEMAL GÖKALP YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971453
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,2996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0312
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
18:05528,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,95
|Açılış
|: 528,86
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2938
|9,2996
|% -0,33
|
|Euro
|10,8199
|10,8285
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,7824
|12,8465
|% 0,02
|
|Frank
|10,0302
|10,0906
|% -0,35
|
|Riyal
|2,4700
|2,4824
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|4,95
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,10
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|0,60
|