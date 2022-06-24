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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2022 17:38
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
İDEACORE YAZILIM A.Ş. YAZILIM 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039167


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 697.859 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.225.816 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.602.185 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.878.309 % 9,96  
SANEL 7,20 5.174.325 % 9,92  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3586 17,3679 % 0,09  
Euro 18,3180 18,3334 % 0,30  
Sterlin 21,2822 21,3889 % 0,44  
Frank 18,1150 18,2241 % 0,90  
Riyal 4,6150 4,6381 % 0,20  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,60  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,34  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.771 6.879 17,00  
Yarım 3.324 3.364 8,00  
Çeyrek 1.665 1.682 4,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,15 0,18  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,09  
B. Petrol 113 113 3,29  
Seans Raporu 17:59
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