***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2022 17:38
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 285000000 57.498.994,45 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM LURULUŞU 138100000 41430000 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
İDEACORE YAZILIM A.Ş. YAZILIM 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039167
BIST
17:592.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,06
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:5917,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0154
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:5918,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0555
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:591.020,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.020,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BASCM
|3,52
|697.859
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.225.816
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.602.185
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.878.309
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.174.325
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|3.336.661
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|830.190
|% -7,18
|
|BAYRK
|6,73
|18.995.804
|% -4,54
|
|SERVE
|26,50
|547.178
|% -4,19
|
|VKING
|6,10
|3.029.920
|% -3,48
|
|THYAO
|50,45
|5.754.762.680
|% -0,20
|
|ASELS
|24,60
|2.396.773.052
|% 5,58
|
|EREGL
|27,92
|2.004.601.871
|% 1,23
|
|SISE
|21,82
|1.787.717.337
|% 1,21
|
|KRDMD
|12,66
|1.285.637.540
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.086.205.645
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|919.727.471
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|297.559.994
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,59
|330.809.325
|% 0,00
|
|THYAO
|50,45
|5.754.762.680
|% -0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3586
|17,3679
|% 0,09
|
|Euro
|18,3180
|18,3334
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2822
|21,3889
|% 0,44
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 0,90
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.879
|17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.364
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,29
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında