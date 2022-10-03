***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 15:00
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul 02169705757 02165575707
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Türkan Eyibil Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.03.2022 02169705757 turkan.eyibil@hedefholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202386
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066755
BIST
17:153.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 59,64
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:1518,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:1518,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2552
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4915
En Düşük
18,1735
17:151.021,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.021,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.024,21
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:15
|AKSA
|66,00
|527.751.771
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.438.980
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|44.485.442
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.402.730.059
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|58.521.947
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,90
|6.948.235.155
|% 2,90
|
|AKBNK
|12,53
|3.463.628.781
|% 0,97
|
|SASA
|78,40
|3.402.730.059
|% 9,96
|
|VAKBN
|7,83
|3.254.383.916
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,91
|3.235.207.771
|% 1,80
|
|VAKBN
|7,83
|3.254.383.916
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,91
|3.235.207.771
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,23
|1.608.468.014
|% -0,24
|
|HALKB
|8,17
|2.659.139.171
|% 6,52
|
|TSKB
|2,65
|800.082.625
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5619
|18,5765
|% 0,14
|
|Euro
|18,4771
|18,4920
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,0625
|21,1682
|% 0,59
|
|Frank
|18,7929
|18,9061
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9182
|4,9429
|% -0,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|14,45
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|112,00
|
|Tam
|6.840
|6.904
|31,00
|
|Yarım
|3.333
|3.373
|16,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|2,06
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 3, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 69, 798.00 milyon TL de
-
17:30TUKAS
Yüzde 6.60 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 022, 592 adet işlem
-
17:28HEKTS
Yüzde 7.23 oranında artışla 61.55 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 660, 684 adet işlem
-
17:27ENJSA
Yüzde 6.64 oranında artışla 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 023, 579 adet işlem
-
17:26RAYSG
Yüzde 7.49 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 855 adet işlem