***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 10:55
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TANRIÖVER İcra Kurulu Başkanı (CEO) Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
ÖMER ERYILMAZ Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) Üst Düzey Yönetici Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082504
BIST
15:084.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 79,78
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:0818,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:0819,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0968
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:081.053,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.053,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:08
|PCILT
|36,52
|41.915.424
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|111.314.225
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.860.930
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.772.196
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|402.831.981
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,80
|54.513.492
|% -7,72
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|BRLSM
|13,24
|230.801.242
|% -6,43
|
|THYAO
|116,20
|7.488.674.889
|% 2,11
|
|PETKM
|18,11
|3.966.300.142
|% 4,38
|
|EREGL
|42,34
|3.637.148.617
|% 1,10
|
|ASELS
|48,78
|3.308.959.914
|% 1,20
|
|KRDMD
|14,82
|2.886.013.601
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,79
|1.053.196.518
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,84
|2.019.897.041
|% -1,01
|
|ISCTR
|10,53
|2.732.625.448
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,89
|2.588.738.199
|% 3,84
|
|PETKM
|18,11
|3.966.300.142
|% 4,38
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6261
|18,6360
|% 0,01
|
|Euro
|19,4983
|19,5034
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4485
|22,5610
|% -0,11
|
|Frank
|19,6642
|19,7826
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.015
|7.121
|6,00
|
|Tam
|7.038
|7.095
|-14,00
|
|Yarım
|3.413
|3.469
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-2,59
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23HTTBT
Yüzde 5.45 oranında artışla 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 920 adet işlem
-
15:22GLYHO
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 236, 304 adet işlem
-
15:21PAPIL
Yüzde 9.26 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 804, 429 adet işlem
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, EKGYO, VESTL
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 79 artarak (% 1.56 ) 4, 346