***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilSİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 80 A Grubu 31.249.999,997 ve B Grubu 268.750,010,93 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiMEHMET ZİYA GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilBÜLENT KIRIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiCİHANGİR YERSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetimden Sorumlu KomiteSÜMEYYE ATAR AVCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avukatlık Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152998BIST