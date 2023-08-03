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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.08.2023 18:10
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 565.000.000,00 113.989.224,37 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228.000.000,00 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 100.000.000,00 89.500.000,00 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500.000.000,00 100.000.000,00 TRY 20 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180349


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 44,24 145.780.533 % 10,00  
PASEU 63,25 801.349.476 % 10,00  
ISYAT 6,93 98.062.481 % 10,00  
RAYSG 39,60 56.618.718 % 10,00  
QNBFL 152,90 2.182.496 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9508 26,9564 % 0,13  
Euro 29,5672 29,5949 % 0,39  
Sterlin 34,1447 34,3159 % -0,05  
Frank 30,7004 30,8853 % 0,32  
Riyal 7,1631 7,1991 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 0,45  
Altın Gr. 1.676 1.676 -1,39  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.950 11.041 -41,00  
Yarım 5.479 5.546 -21,00  
Çeyrek 2.740 2.773 -10,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 -0,13  
Gümüş Gr. 20,40 20,42 -0,14  
B. Petrol 84,69 84,69 1,49  
Seans Raporu 18:05
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