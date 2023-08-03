***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2023 18:10
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 565.000.000,00 113.989.224,37 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228.000.000,00 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 100.000.000,00 89.500.000,00 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500.000.000,00 100.000.000,00 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180349
BIST