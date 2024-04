***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 565.000.000,00 113.989.224,37 TRY 20,18 İŞTİRAKİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228.000.000,00 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAKHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 100.000.000,00 85.000.000,00 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIKHEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500.000.000,00 205.000.000,00 TRY 41 İŞTİRAKCOLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARACI KURUM 29.500.000,00 9.000.000,00 TRY 30,51 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267474BIST