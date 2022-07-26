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***HEDEF* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.07.2022 09:16
***HEDEF* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF******INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 19.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile duyurulduğu üzere Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluş izni için 25.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047662


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TCELL 17,78 384.504.991 % 3,32  
MNDRS 4,15 80.301.132 % 1,47  
ESEN 33,80 28.817.812 % 0,84  
SUWEN 19,85 14.245.723 % 0,76  
NUGYO 4,65 54.641.684 % 0,65  
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Dolar 17,8512 17,8625 % 0,51  
Euro 18,2481 18,2652 % 0,35  
Sterlin 18,4158 18,5268 % 0,32  
Frank 990,0090 990,1920 % 0,72  
Riyal  
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10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 5,37  
Altın Gr. 990 990 6,98  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -5,00  
Tam 6.666 6.735 19,00  
Yarım 3.248 3.293 10,00  
Çeyrek 1.629 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 18,55 18,58 0,12  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,10  
B. Petrol 102 102 1,81  
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