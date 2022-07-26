***HEDEF* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 09:16
***HEDEF******INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile duyurulduğu üzere Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluş izni için 25.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047662
BIST
10:032.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,33
|Açılış
|: 2.558
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2.563
En Düşük
2.558
10:0317,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 17,9050
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|Önceki Kapanış
|: 17,8550
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17,8625
En Düşük
17,7680
10:0318,2652
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:03990,43
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|: 0,75%
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|Açılış
|: 990,43
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
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991,35
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:03
|TCELL
|17,78
|384.504.991
|% 3,32
|
|MNDRS
|4,15
|80.301.132
|% 1,47
|
|ESEN
|33,80
|28.817.812
|% 0,84
|
|SUWEN
|19,85
|14.245.723
|% 0,76
|
|NUGYO
|4,65
|54.641.684
|% 0,65
|
|ORGE
|9,17
|16.368.324
|% -0,43
|
|PENGD
|5,83
|69.892.889
|% -0,34
|
|PETKM
|8,95
|365.184.901
|% 0,00
|
|PETUN
|23,16
|7.559.011
|% 0,00
|
|PNSUT
|31,82
|11.233.994
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 0,00
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8512
|17,8625
|% 0,51
|
|Euro
|18,2481
|18,2652
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,4158
|18,5268
|% 0,32
|
|Frank
|990,0090
|990,1920
|% 0,72
|
|Riyal
|
|
|%
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|5,37
|
|Altın Gr.
|990
|990
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.666
|6.735
|19,00
|
|Yarım
|3.248
|3.293
|10,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,81
|