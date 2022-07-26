***HEDEF* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF******INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile duyurulduğu üzere Hedef Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluş izni için 25.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047662BIST