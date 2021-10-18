***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
18.10.2021 07:42
***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Gü tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 60.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RUBELLIUS CAPITAL AG 4.880.000 % 8,13 Yatırım Şirketi İsviçre Kendi Nam/Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971147
BIST
12:241.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:249,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:2410,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:24526,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 526,62
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.527.244
|% 9,97
|
|MERIT
|31,40
|25.601.572
|% 7,76
|
|PRKAB
|16,75
|74.805.761
|% 7,10
|
|DOBUR
|29,44
|2.971.135
|% 6,28
|
|KZBGY
|26,06
|100.914.235
|% -8,88
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|BAYRK
|8,49
|24.592.397
|% -4,71
|
|BJKAS
|5,72
|38.155.824
|% -4,67
|
|LUKSK
|47,02
|11.795.794
|% -4,08
|
|GARAN
|8,84
|845.507.399
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|530.354.015
|% 2,31
|
|SISE
|8,15
|450.404.513
|% 1,12
|
|THYAO
|14,44
|390.650.052
|% -1,37
|
|TUPRS
|127,30
|377.852.150
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,33
|314.011.740
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|845.507.399
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|530.354.015
|% 2,31
|
|TSKB
|1,19
|84.820.744
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,88
|117.835.186
|% 0,00
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2786
|9,2821
|% 0,23
|
|Euro
|10,7201
|10,7594
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,7128
|12,7766
|% 0,15
|
|Frank
|9,9896
|10,0498
|% -0,04
|
|Riyal
|2,4684
|2,4808
|% 0,27
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-3,65
|
|Altın Gr.
|527
|527
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.462
|3.550
|12,29
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,95
|
|Çeyrek
|839
|859
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,43
|