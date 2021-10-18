Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

18.10.2021 07:42



***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [HEDEF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Gü tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 60.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RUBELLIUS CAPITAL AG 4.880.000 % 8,13 Yatırım Şirketi İsviçre Kendi Nam/Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971147


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:241.414
Değişim :  0,34% |  4,82
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler12:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 265,10 392.613 % 10,00  
TLMAN 31,32 46.527.244 % 9,97  
MERIT 31,40 25.601.572 % 7,76  
PRKAB 16,75 74.805.761 % 7,10  
DOBUR 29,44 2.971.135 % 6,28  
daha fazla
12:24 Alış Satış %  
Dolar 9,2786 9,2821 % 0,23  
Euro 10,7201 10,7594 % 0,12  
Sterlin 12,7128 12,7766 % 0,15  
Frank 9,9896 10,0498 % -0,04  
Riyal 2,4684 2,4808 % 0,27  
daha fazla
12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -3,65  
Altın Gr. 527 527 0,23  
Cumhuriyet 3.479 3.531 11,00  
Tam 3.462 3.550 12,29  
Yarım 1.673 1.717 5,95  
Çeyrek 839 859 2,97  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 -0,01  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,01  
B. Petrol 85,27 85,27 0,43  
Seans Raporu 12:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru