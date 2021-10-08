***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Holding A.Ş.'nin 31.12.2020 dönemine ait bağımsız denetim raporu ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://hedefholding.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969101BIST