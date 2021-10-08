***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Holding A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi, Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YKK ve Raporu, Bağımsız Hukukçu Raporu, Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı ve HSY Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://hedefholding.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969102BIST