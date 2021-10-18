***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 07:40
***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HEDEF]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Holding A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971146
BIST
13:411.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:419,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:4110,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:41526,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 526,30
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.181.863
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.193.762
|% 9,95
|
|PRKAB
|16,85
|82.090.086
|% 7,74
|
|OZBAL
|17,69
|35.671.615
|% 7,54
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|163.581.930
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,08
|106.350.075
|% -8,81
|
|BAYRK
|8,39
|28.695.903
|% -5,84
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,81
|1.042.479.210
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|607.004.334
|% 1,87
|
|SISE
|8,15
|573.668.506
|% 1,12
|
|THYAO
|14,42
|510.151.931
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,50
|463.649.714
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,34
|319.608.707
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.042.479.210
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|607.004.334
|% 1,87
|
|TSKB
|1,18
|98.223.471
|% -1,67
|
|SISE
|8,15
|573.668.506
|% 1,12
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2745
|9,2771
|% 0,17
|
|Euro
|10,7583
|10,7626
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,7161
|12,7799
|% 0,17
|
|Frank
|9,9895
|10,0496
|% -0,04
|
|Riyal
|2,4687
|2,4811
|% 0,29
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,22
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,08
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,36
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|1,02
|