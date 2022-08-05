***HEDEF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
05.08.2022 09:17
arı ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.08.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052162
BIST
10:582.715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -9,14
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
10:5817,9714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9736
En Düşük
17,8915
10:5818,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:581.034,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.034,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:56
|OBASE
|13,97
|3.676.653
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|30.909.968
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|63.838.462
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,11
|31.427.644
|% 8,04
|
|MEGAP
|6,62
|23.500.274
|% 7,64
|
|ASUZU
|297,00
|46.256.022
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.464.628
|% -9,84
|
|AGHOL
|72,55
|77.880.472
|% -5,78
|
|DARDL
|4,08
|139.630.074
|% -4,90
|
|AKSUE
|32,92
|4.987.424
|% -4,69
|
|THYAO
|55,60
|1.294.851.071
|% 0,54
|
|SISE
|23,58
|641.571.034
|% -0,76
|
|KRDMD
|10,95
|499.823.787
|% -3,01
|
|SASA
|49,22
|496.902.471
|% -1,66
|
|ODAS
|4,26
|468.810.400
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,11
|257.511.833
|% 4,98
|
|TSKB
|3,13
|352.460.312
|% 0,64
|
|ODAS
|4,26
|468.810.400
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,08
|394.799.093
|% 0,40
|
|EKGYO
|3,22
|172.798.296
|% -0,31
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9691
|% 0,33
|
|Euro
|18,3788
|18,3906
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7827
|21,8919
|% 0,30
|
|Frank
|18,7086
|18,8213
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,31
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-1,95
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.922
|6.981
|-9,00
|
|Yarım
|3.373
|3.413
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,50
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:11ORCAY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 558 adet işlem
-
11:09ORCAY
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 583 adet işlem
-
11:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.47 ) 2, 908
-
11:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, TSKB
-
11:08XU100
Endeks 2, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 10, 953.00 milyon TL de