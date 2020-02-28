***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 13:54
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822698
BIST
14:19106.213
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -4.204,99
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.341
En Düşük
99.332
14:196,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:196,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:19325,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,29
|Açılış
|: 325,93
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,30
|12.828.196
|% 13,69
|
|OYAYO
|3,76
|21.359.963
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,84
|19.987.991
|% 9,40
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,09
|6.861.527
|% 8,80
|
|PKENT
|175,00
|141.701
|% -10,81
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,56
|859.489.626
|% -4,86
|
|YKBNK
|2,33
|175.155.321
|% -4,90
|
|ODAS
|1,97
|167.059.863
|% -3,43
|
|PETKM
|3,63
|154.429.099
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,38
|135.055.036
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,38
|135.055.036
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,23
|115.463.905
|% -4,65
|
|ODAS
|1,97
|167.059.863
|% -3,43
|
|CEMAS
|1,15
|64.954.466
|% -5,74
|
|ADESE
|1,35
|40.678.299
|% -7,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9857
|8,0257
|% 0,19
|
|Frank
|6,4202
|6,4588
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6516
|1,6599
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,72
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.144
|2.197
|-21,60
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,44
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,56
|50,56
|-1,17
|