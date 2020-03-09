***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:45
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825629
BIST
16:48102.202
En Yüksek
|Değişim
|: -6,75%
|| -7.398,94
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
16:486,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:486,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1086
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:48330,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,79
|Açılış
|: 330,52
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,40
|10.695.613
|% 4,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,01
|16.489.857
|% -19,48
|
|VAKKO
|4,88
|58.060.279
|% -19,07
|
|TUCLK
|4,42
|21.196.495
|% -19,05
|
|OZKGY
|2,48
|15.189.915
|% -18,42
|
|OZKGY
|2,48
|15.189.915
|% -18,42
|
|THYAO
|10,34
|846.632.080
|% -7,18
|
|ASELS
|26,60
|644.546.184
|% -10,86
|
|GARAN
|9,37
|312.734.243
|% -6,58
|
|TUPRS
|92,00
|234.415.056
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,23
|218.808.817
|% -8,23
|
|IHLGM
|1,18
|159.018.990
|% -9,23
|
|YKBNK
|2,23
|218.808.817
|% -8,23
|
|ODAS
|1,80
|177.317.158
|% -13,04
|
|KARSN
|1,59
|148.645.025
|% -14,05
|
|THYAO
|10,34
|846.632.080
|% -7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0079
|8,0480
|% 1,24
|
|Frank
|6,5983
|6,6381
|% 2,17
|
|Riyal
|1,6273
|1,6355
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|9,82
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,93
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,30
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,76
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-9,68
|