***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974239
BIST
14:131.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:139,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0815
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:1311,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1094
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:13555,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,10
|Açılış
|: 555,23
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DOBUR
|70,45
|40.675.519
|% 9,39
|
|ANHYT
|10,17
|8.710.994
|% 3,78
|
|AYGAZ
|18,25
|24.860.753
|% 1,61
|
|AKGRT
|7,05
|7.369.640
|% 0,57
|
|ARCLK
|34,46
|220.950.969
|% 0,23
|
|CANTE
|12,92
|98.653.047
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.140.409
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|66.786.159
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.676.679
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.199.969
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|2.899.548.996
|% 0,20
|
|THYAO
|15,45
|1.392.574.505
|% -0,26
|
|SISE
|8,75
|957.387.446
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,11
|865.838.763
|% -4,84
|
|YKBNK
|2,82
|779.217.631
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,95
|664.260.835
|% -3,94
|
|GARAN
|10,18
|2.899.548.996
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,82
|779.217.631
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|261.788.162
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,11
|865.838.763
|% -4,84
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6792
|9,6839
|% 0,85
|
|Euro
|11,2196
|11,2327
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1468
|13,2128
|% 0,85
|
|Frank
|10,5801
|10,6439
|% 1,18
|
|Riyal
|2,5721
|2,5850
|% 0,78
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,10
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|39,98
|
|Yarım
|1.767
|1.812
|19,33
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-1,81
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:24TRGYO
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 838, 410 adet işlem
-
14:23TURGG
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 791 adet işlem
-
14:22FRIGO
Yüzde -88.12 oranında düşüşle 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 913, 056 adet işlem
-
14:21EKGYO
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 300, 546 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 18, 535.00 milyon TL de