***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 12:29
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980842
BIST
13:171.907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 26,50
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
13:1713,6538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0095
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
13:1715,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0489
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
13:17769,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -9,47
|Açılış
|: 769,63
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PKENT
|4.478,20
|22.843.046
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.433.948
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|116.004.995
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,65
|116.426.475
|% -9,60
|
|SNPAM
|9,33
|125.122
|% -8,89
|
|THYAO
|19,20
|1.722.038.804
|% 5,21
|
|KRDMD
|9,36
|961.722.962
|% 0,11
|
|SISE
|13,29
|737.929.748
|% -0,23
|
|GARAN
|11,67
|692.685.241
|% 0,17
|
|PETKM
|8,18
|664.932.967
|% 0,12
|
|TSKB
|1,59
|380.049.011
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|181.872.464
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|385.486.151
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,37
|261.080.941
|% 0,42
|
|KRDMD
|9,36
|961.722.962
|% 0,11
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5611
|13,6041
|% -0,43
|
|Euro
|15,3409
|15,3978
|% -0,72
|
|Sterlin
|17,9023
|17,9921
|% -1,42
|
|Frank
|14,6288
|14,7169
|% -1,26
|
|Riyal
|3,5924
|3,6104
|% -1,30
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|9,80
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,09
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|1,83
|