***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 14:09
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054548
BIST
15:472.870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 40,16
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:4717,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0749
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:4718,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5800
En Düşük
18,5350
15:471.036,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.036,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BARMA
|43,56
|7.303.792
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.410.524
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|436.425.354
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.479.395
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.066.495
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|205.001.693
|% -9,98
|
|PAMEL
|188,60
|14.093.948
|% -9,33
|
|KZBGY
|31,70
|54.252.596
|% -9,12
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,77
|52.970.055
|% -8,05
|
|THYAO
|61,30
|5.094.909.129
|% 1,91
|
|AKBNK
|10,05
|2.094.989.123
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,59
|1.983.307.168
|% 3,33
|
|SASA
|53,55
|1.813.936.195
|% 1,42
|
|SISE
|24,40
|1.544.767.306
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.496.965.096
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,59
|1.983.307.168
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,20
|938.603.342
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,05
|2.094.989.123
|% 2,55
|
|ISCTR
|6,17
|1.235.819.636
|% 2,15
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9376
|17,9467
|% 0,43
|
|Euro
|18,5741
|18,5816
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,8915
|22,0013
|% 0,58
|
|Frank
|19,0411
|19,1558
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,50
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,31
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.941
|6.992
|8,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|1,15
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00ASUZU
Yüzde 9.98 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 997 adet işlem
-
15:58TRCAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 516, 295 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 32 artarak (% 1.78 ) 3, 105
-
15:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, DOHOL
-
15:57XU100
Endeks 2, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 40, 893.00 milyon TL de