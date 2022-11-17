***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:00
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080570
BIST
18:104.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
0
En Düşük
0
18:1018,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6306
En Düşük
18,5493
18:1019,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:101.057,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.057,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KUVVA
|42,00
|1.825.367
|% 0,00
|
|MAKIM
|24,42
|79.367.861
|% 0,00
|
|TEZOL
|28,10
|240.884.523
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,02
|34.201.057
|% 0,00
|
|PCILT
|29,84
|59.893.952
|% 0,00
|
|TEZOL
|28,10
|240.884.523
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,02
|34.201.057
|% 0,00
|
|PCILT
|29,84
|59.893.952
|% 0,00
|
|MIATK
|143,40
|509.229.921
|% 0,00
|
|MAGEN
|27,98
|98.613.450
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|HEKTS
|51,25
|5.590.567.633
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|HALKB
|10,28
|2.608.501.342
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,09
|809.249.704
|% 0,00
|
|ODAS
|11,12
|2.850.488.336
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|206.733.891
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6133
|18,6306
|% 0,22
|
|Euro
|19,3326
|19,3563
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,1076
|22,2184
|% 0,09
|
|Frank
|19,6328
|19,7511
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% 0,16
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.010
|7.138
|-24,00
|
|Yarım
|3.404
|3.490
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-0,82
|