***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:00
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082758
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
0
En Düşük
0
18:0518,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0556
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
18:051.050,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.050,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,98
|78.872.171
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,78
|35.034.982
|% 0,00
|
|RUBNS
|29,38
|68.830.823
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,80
|1.119.770
|% 0,00
|
|KRPLS
|11,12
|152.417.140
|% 0,00
|
|HUBVC
|7,32
|30.306.466
|% -2,53
|
|YYAPI
|1,98
|78.872.171
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,78
|35.034.982
|% 0,00
|
|RUBNS
|29,38
|68.830.823
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,80
|1.119.770
|% 0,00
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 0,00
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 0,00
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% 0,00
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6432
|% 0,09
|
|Euro
|19,2984
|19,3140
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,2930
|22,4048
|% 0,47
|
|Frank
|19,5951
|19,7132
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|13,15
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.014
|7.085
|49,00
|
|Yarım
|3.401
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|1,46
|