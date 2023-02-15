***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2023 10:00
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113360
BIST
11:494.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,63%
|| 433,77
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4918,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4920,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0170
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:491.112,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,24
|Açılış
|: 1.112,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PRDGS
|6,93
|19.435.410
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|892.748.903
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|500.455.275
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|381.470.725
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|24.109.957
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.718.611.492
|% 9,98
|
|ASELS
|57,90
|1.933.105.310
|% 9,35
|
|EREGL
|41,32
|1.206.929.615
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,90
|1.163.812.945
|% 9,85
|
|SISE
|42,70
|1.021.144.694
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|606.812.308
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,03
|383.096.027
|% 4,87
|
|EKGYO
|7,20
|406.993.695
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|892.748.903
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|144.431.579
|% 4,17
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8495
|% 0,08
|
|Euro
|20,2166
|20,2264
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7126
|22,8265
|% -0,66
|
|Frank
|20,3150
|20,4374
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0083
|5,0334
|% 0,07
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,45
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,50
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.561
|7.624
|-94,00
|
|Yarım
|3.694
|3.731
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,05
|
Seans Raporu
11:47
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